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Немцы встретили криком слова Шольца о поставках оружия на Украину

Протестующие во время выступления Шольца скандировали лозунги против поставок оружия Киеву
Олаф Шольц

Олаф Шольц . Фото: Michele Tantussi / Reuters

Слова канцлера Германии Олафа Шольца, который во время выступления в Дюссельдорфе говорил о поставках оружия Украине, немцы встретили криком. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Phoenix.

Протестующие скандировали лозунг «Добиться мира без оружия!». Политик под возгласы из толпы попытался объяснить, что уважает пацифизм. При этом он отметил, что украинцам «должно казаться цинизмом, когда им говорят, что они должны защищаться без оружия».

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал Берлин за объем военной помощи Киеву. Он назвал политику Шольца вялой и призвал к «скорейшим поставкам» 100 БМП Marder, 88 боевых танков Leopard и другой военной техники на Украину. Также дипломат выступил за то, чтобы Берлин увеличил объем финансовой помощи Киеву.

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Марина Совина
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