В Хорватии заявили о росте цен на бензин и дизель из-за санкций

Премьер Хорватии Пленкович предупредил о росте цен на бензин и дизель из-за санкций

Стоимость бензина и дизельного топлива во вторник, 3 мая, снова увеличатся в Хорватии на фоне санкционного кризиса, заявил премьер-министр страны Андрей Пленкович, пишет РИА Новости.

По его словам, министр экономического развития Давор Филипович находится на встрече министров энергетики Евросоюза в Брюсселе, где ищут ответ на рост цен на энергоносители. «Завтра бензин "евросупер 95" будет 12,63 куны (около 1,68 евро), евродизель — 13,28 куны (около 1,77 евро), солярка — 9,39 куны (1,25 евро) за литр», — предупредил он.

До этого цены бензина и дизельного топлива в Хорватии в очередной раз поднялись 26 апреля.

Ранее президент Хорватии Зоран Миланович выступил против членства Финляндии и Швеции в НАТО до разрешения вопросов на Балканах. По мнению главы государства, прежде всего необходимо изменить избирательное законодательство Боснии и Герцеговины в интересах боснийских хорватов.