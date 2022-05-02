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Японцы высказались по поводу изменения статуса армии в конституции

50 процентов японцев не поддержали идею реформировать 9 статью Конституции страны об амрии

Фото: Cory Schadt / Unsplash

Японцы высказались по поводу изменения девятой статьи Конституции страны, регламентирующей статус армии и отношение к войне. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно юридической норме, Япония с 1947 года провозглашает отказ от войны как способа разрешения международных споров. Также Страна восходящего солнца отказывается от создания собственных сухопутных войск, флота и военно-воздушных сил (ВВС).

За прошедший год число японцев, выступающих за реформирование статьи, не изменилось. Однако, согласно опросу агентства Киодо, 50 процентов респондентов заявили о необходимости зафиксировать в статье статус сил самообороны. 48 процентов не поддержали данную инициативу.

29 процентов граждан заявили, что рост военной напряженности в мире является основанием для изменения конституции. С ними не согласны 70 процентов соотечественников.

Ранее генеральный секретарь кабмина Японии Хирокадзу Мацуно обвинил Россию в том, что она перекладывает ответственность за ухудшение японско-российских отношений на Токио. Он отметил, что вся сложившаяся ситуация произошла из-за спецоперации РФ на Украине.

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Варвара Кошечкина
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