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На Украине допустили продление всеобщей мобилизации

В Генштабе Украины допустили продление всеобщей мобилизации

Фото: Mykhaylo Palinchak / globallookpress.com

Всеобщая мобилизация на Украине может быть продлена, если этого потребует обстановка в стране. Подобное развитие событий допустил начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск республики Роман Горбач, передает РИА Новости.

По словам представителя украинского Генштаба, 24 февраля всеобщая мобилизация в стране была объявлена на три месяца, однако это не значит, что срок ее действия не может быть продлен.

«Это будет зависеть от обстановки, которая сложится. Если нужно будет пополнить ряды военнослужащих, то руководство страны может продлить сроки… Если будут продолжаться боевые действия, я думаю, руководством будет продлена мобилизация», — пояснил Горбач.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в ходе интервью итальянской телекомпании Mediaset прокомментировал возможный срок окончания спецоперации на Украине. По его словам, российские военные не будут «искусственно подгонять свои действия под какую-то дату», в том числе под 9 мая.

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Варвара Кошечкина
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