Германию предупредили об опасности эксперимента с эмбарго на российскую нефть

Handelsblatt назвал эмбарго на нефть России опасным экспериментом для стран Европы

Эмбарго на российскую нефть станет опасным «экспериментом с неизвестным исходом» для экономики Германии. Об этом в своей колонке в немецкой газете Handelsblatt предупредил корреспондент Клаус Стратманн.

Говоря о планах ФРГ присоединиться к эмбарго на импорт российской нефти, журналист указал на то, что эта мера свидетельствует о неуверенности Евросоюза (ЕС). Он предрек огромные риски независимо от того, что именно предпримет альянс: введение потолка цен, поэтапное эмбарго или штрафные тарифы.

Стратманн полагает, что в вопросе нефти, так и в вопросе газа «трудно угрожать бойкотом, когда очевидно, что альтернатив недостаточно», особенно это касается Германии. Он предупредил, что альтернативные источники будут доступны не сразу и не в тех объемах, которые необходимы, а также не будут обладать «необходимыми характеристиками».

Кроме того, журналист назвал наивной надежду стран ЕС на то, что другие государства из солидарности воздержатся от покупки дешевой российской нефти. Он полагает, что на мировых нефтяных рынках неизбежен рост цен, от чего Россия только выиграет, увеличив доходы, если сможет быстро найти новых покупателей.

Ранее помощник канцлера Германии по экономическим вопросам Йорг Кукис заявил, что страна планирует присоединиться к эмбарго на импорт российской нефти. При этом он уточнил, что Берлину потребуется время для подготовки к этому шагу. По его словам, Германии нужно несколько месяцев, чтобы гарантировать возможность поставок нефти из других источников, немецкие власти уже начали вести соответствующие переговоры.