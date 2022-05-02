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США согласились с Россией в вопросе ядерной войны

Представитель Белого дома Псаки: США согласны с РФ, что в ядерной войне победителей нет

Фото: Pixabay

Представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США согласны с Россией в вопросе того, что в ядерной войне победителей быть не может. Ее слова приводит ТАСС.

Также представитель американских властей отметила, что глава вашингтонской администрации Джо Байден по-прежнему не собирается посылать американские войска на Украину.

По словам Псаки, сами РФ на протяжении определенного времени ясно давала понять, что победить в ядерной войне невозможно. «Мы с этим согласны. И каждой стране важно вновь это провозгласить, как и каждому избранному здесь должностному лицу», — сказала представитель Белого дома.

Псаки добавила, что взгляд и позиция Байдена все еще заключается в том, что США не размещают свои войска на Украине. «И мы продолжим это повторять американцам», — заключила она.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал дискуссию о возможном начале ядерной войны. Разговоры о ней начинают страны Запада, уверен он. Глава МИД России также заявил, что страна неоднократно начинала принятие заявлений о подтверждении обязательств, связанных с ядерным оружием.

Марина Совина
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