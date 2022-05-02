Женщина показала простой способ очистить апельсин и удивила людей

Пользовательница TikTok показала простой способ очистить апельсин, разрезав его пополам

Пользовательница TikTok под ником @brittany_roper показала простой способ очистить апельсин без брызг и грязи и удивила людей. Своим лайфхаком женщина поделилась в видео.

На кадрах видно, как Бриттани Ропер сначала разрезает апельсин пополам, а затем берет одну из половинок, надавливает на нее со стороны кожуры и будто выворачивает наизнанку. После она легко отделяет кусочки фрукта от кожуры.

Ролик набрал более тысячи комментариев. «Моя жизнь никогда не будет прежней», — написал один из пользователей. Другой добавил: «Вы только что изменили мою жизнь».

Ранее сообщалось, что шеф-повар и автор книги кулинарных рецептов Майк Хейс назвал неожиданный и удобный способ разбивать яйца. Он сравнил два способа: сначала шеф-повар просто бросает яйцо в тарелку, оно разбивается на две ровные части, желток с белком вытекают, и при этом в них не остается кусочков скорлупы.