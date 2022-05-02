Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В США назвали последствия вступления Швеции и Финляндии в НАТО для России

В Пентагоне заявили, что поддерживают вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Фото: Yves Herman / Reuters

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО существенно укрепит альянс, а также осложнит российское военное планирование. Такие последствия подобного расширения Североатлантического альянса назвали в Пентагоне, сообщает ТАСС в понедельник, 2 мая.

По словам помощника по делам международной безопасности министра обороны США Селесты Уолландер, присоединение Швеции и Финляндии принесло бы НАТО «огромную силу как в военном, так и в политическом плане».

«В военном плане их вступление усложнило бы российское военное планирование, а также осложнило бы [реализацию] российских амбиций по милитаризации Арктики. Таким образом, появятся реальные возможности усилить надежное сдерживание в нескольких аспектах европейской безопасности», — заявила представитель Пентагона. Она также подчеркнула, что Вашингтон в полной мере поддерживает подобную инициативу Хельсинки и Осло.

Финляндия и Швеция заявили о планах вступить в НАТО после начала российской спецоперации на Украине. Ранее стало известно, что Финляндия примет окончательное решение о подаче заявки на вступление в НАТО 12 мая.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В США указали на тяжелое положение Байдена перед ноябрьскими выборами
В США назвали последствия вступления Швеции и Финляндии в НАТО для России
Сборная России по хоккею вырвала победу в матче с Белоруссией
Минфин Германии предупредил о последствиях отказа от нефти и газа из России
МЧС предупредило россиян о самом опасном виде клеща
На Украине задержали подозреваемых в подготовке протестов в Одессе 2 мая
В Италии предложили разрешить европейским компаниям платить за газ в рублях
США разрешили торговать с бывшей немецкой дочерней компанией «Газпрома»
Выступающим в КХЛ финским хоккеистам запретят играть за национальную сборную
Кипр попросил Евросоюз разрешить приобретение вертолетов из России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.