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Польша передала Украине танки и беспилотники

Польша передала Украине 232 танка Т-72М1, а также ПЗРК, РСЗО, беспилотники и гаубицы

Фото: Sebastian Gollnow / dpa / Global Look Press

Польша передала Украине новую партию военной техники, в том числе танки и беспилотники. Об этом сообщает издание Вышеградской группы visegrad24 в своем Twitter.

В частности, польская сторона передала 232 танка Т-72М1, а также переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК), реактивные системы залпового огня (РСЗО), беспилотники и самоходные гаубицы. Отмечается, что Польша стала второй страной после США, которая оказала наибольшую военную помощь Украине.

25 апреля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша передала Украине танки. Позже стало известно, что власти направили на Украину более 200 танков Т-72 и несколько десятков боевых машин пехоты (БМП).

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Марина Совина
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