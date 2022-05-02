Объяснен отказ Финляндии от проекта АЭС с «Росатомом»

Экономист Кондратьев объяснил отказ Финляндии от проекта с «Росатомом» политикой

Отказ Финляндии от строительства АЭС вместе с «Росатомом» объясняется подготовкой страны к вступлению в НАТО. Об этом в беседе с РИА Новости заявил заместитель руководителя экономического департамента фонда «Институт энергетики и финансов» Сергей Кондратьев.

По его словам, отказ компании Fennovoima от проекта строительства АЭС вместе с «Росатомом» вызван политическими предпосылками.

«Правительство страны готовится к скорому вступлению в НАТО, замораживает экономическое сотрудничество с Россией, вводя санкции против российских компаний и граждан. В этих условиях сохранить проект было бы крайне сложно, а власти Финляндии, вероятно, не рассматривали такую возможность», — отметил Кондратьев.

Эксперт добавил, что Fennovoima в последние годы столкнулась с широким противодействием проекту на национальном и общеевропейском уровне.

«Думаю, что строительство "Ханхикиви" точно окажется замороженным на несколько лет — консорциуму нужно будет искать новых инвесторов и подрядчиков, договариваться с "Росатомом" о компенсации уже понесенных российской компанией расходов и так далее», — спрогнозировал развитие ситуации Кондратьев. По мнению специалиста, АЭС вряд ли будет введена в эксплуатацию ранее 2033-2035 годов.

Ранее исполняющий обязанности руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий заявил, что расторжение контракта на строительство АЭС в Финляндии с «Росатомом» продиктовано политическими мотивами. Слуцкий отметил, что решение обусловлено «антироссийской линией», итогом которой может стать масштабный кризис.