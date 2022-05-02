В Госдуме увидели политику в разрыве контракта финской компании с «Росатомом»

Слуцкий увидел политическую предпосылку в расторжении контракта Fennovoima с «Росатомом»

Решение финской проектной компании Fennovoima о расторжении контракта на строительство АЭС в Финляндии с «Росатомом» продиктовано политическими мотивами. Такую мотивацию увидел временно исполняющий обязанности руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий, его цитирует ТАСС.

Слуцкий заметил, что экономических предпосылок к разрыву договоренностей не было. По его мнению, решение продиктовано «антироссийской линией», итогом которой может стать масштабный кризис.

«"Политика — концентрированное выражение экономики". Сегодня Вашингтон развернул эту формулу наоборот. Вопреки логике и национальным интересам многих стран», — высказался парламентарий.

2 мая финская проектная компания Fennovoima заявила о расторжении контракта с «Росатомом» на строительство АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии. В сообщении не указано, с чем связано подобное решение, однако в Fennovoima отметили, что оно далось нелегко. В госкорпорации заявили, что решение Fennovoima разорвать контракт по АЭС «Ханхикиви-1» «абсолютно непонятно».

Согласно проекту «Ханхикиви-1», стороны должны были построить одноблочную АЭС на основе современного реактора российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+ и мощностью 1200 Мвт. Финляндия является крупнейшим импортером российской энергии.