Президент Венгрии выдвинул кандидатуру Орбана на пост премьера страны

Президент Венгрии Адер выдвинул кандидатуру Орбана на пост премьер-министра страны

Президент Венгрии Янош Адер выдвинул кандидатуру действующего премьер-министра Виктора Орбана на этот пост на инаугурационном заседании парламента нового созыва. Президент Адер обратился с соответствующим предложением к Национальному собранию страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канал M1.

В Венгрии проходит заседание парламента нового созыва, на котором избранные депутаты приносят присягу. Если парламент переизберет Орбана, то это будет пятый срок на посту премьера в карьере политика и четвертый срок подряд. Процедура выборов премьер-министра пройдет через две недели.

Ранее альянс ФИДЕС — Христианско-демократическая народная партия (ФИДЕС — ХДНП) премьер-министра Виктора Орбана одержал победу на парламентских выборах, которые прошли в Венгрии 3 апреля. По итогам окончательного подсчета голосов на всех избирательных участках ФИДЕС — ХДНП получила 135 из 199 мест в парламенте.