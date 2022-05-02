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Врач назвала резко повышающие уровень сахара в крови продукты

Эндокринолог Михалева: продукты с высоким ГИ резко повышают уровень сахара в крови

Фото: Pixabay

Врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиника» Оксана Михалева назвала резко повышающие уровень сахара в крови продукты. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По ее словам, регулярное употребление продуктов с высоким гликемическим индексом (ГИ) может нарушить обмен веществ. Также такие продукты провоцируют чувство голода и активируют набор жира. Специалист добавила, что избыток продуктов с высоким ГИ может привести к развитию сахарного диабета второго типа.

Высокий ГИ характерен для сладостей, выпечки из пшеничной муки, картофеля, риса, лапши, газированных напитков, а также каши быстрого приготовления. Кроме того, к этой категории продуктов относятся такие фрукты и овощи, как арбуз, дыня и морковь.

Ранее американские диетологи посоветовали, как правильно завтракать при похудении. Диетолог Бланка Гарсия предлагает худеющим начинать завтрак со стакана воды. По ее словам, вода помогает ускорить метаболизм, восполнить недостаток жидкости в организме после нескольких часов без еды и подготовить желудочный сок к еде.

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Марина Совина
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