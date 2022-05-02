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Губернатор Белгородской области опроверг сообщения об обстреле с Украины

Белгородский губернатор Гладков объяснил ночные взрывы в регионе боевыми задачами авиации

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг сообщения об обстрелах региона с территории Украины. Об этом Гладков написал в Telegram.

«Хотел развеять опасения жителей области, что к нам кто-то или что-то залетело с территории Украины. Это не так. Выполнялись боевые задачи нашей военной авиацией в рамках специальной военной операции», — заявил губернатор.

Он отметил, что на данный момент безопасности местных жителей ничего не угрожает.

В ночь на 2 мая Гладков сообщил о том, что слышал два сильных взрыва, которые произошли в регионе. По информации оперативного штаба, повреждений и разрушений, а также пострадавших нет. Кадры с вспышками на небе также появились в соцсетях, отметил губернатор.

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Варвара Кошечкина
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