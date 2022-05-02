Минобороны рассказало о позициях украинских боевиков в психбольнице и школах

В Минобороны РФ заявили, что украинские боевики заняли позиции в школах и психбольнице

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что украинские боевики оборудовали свои позиции в школах, а также психиатрической больнице, сообщает РИА Новости.

«В Барвенково Харьковской области в здании Областной психиатрической больницы №2 националисты оборудовали опорный пункт, а в подвале насильно удерживают гражданских лиц», — заявил представитель Минобороны РФ.

Также, по его словам, в некоторых учебных заведениях в Днепре, Николаеве, Краматорске и Славянске украинские военные заняли боевые позиции, разместив бронетехнику, артиллерию и реактивные системы залпового огня (РСЗО).

Ранее представитель внутренних войск МВД Донецкой народной республики (ДНР) обвинил Вооруженные силы Украины (ВСУ) в срыве режима тишины, который был установлен на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Он отметил, что украинская сторона возобновила обстрел со своих позиций на территории комбината.