В Минобороны заявили об уничтожении четырех украинских С-300

В Минобороны заявили, что российские военные уничтожили четыре ЗРК С-300 Украины

Российские военные уничтожили четыре пусковые установки зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 2 мая, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Уточняется, что комплексы располагались близ населенного пункта Межевая. Вместе с ними в результате удара по данному району была ликвидирована радиолокационная станция разведки и наведения.

Кроме того, по словам Конашенкова, в районе населенного пункта Покровское Днепропетровской области был уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.