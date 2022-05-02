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Антироссийские санкции назвали загнавшей Запад в ловушку «палкой о двух концах»

The Hill: антироссийские санкции подобны «палке о двух концах», загнавшей Запад в ловушку

Фото: Pixabay

Профессор Центра политических исследований в Нью-Дели Брахма Челлани в своей статье изданию The Hill рассказал, что западные страны сами загнали себя в ловушку огромным количеством санкций против России, наносящий им же самим гораздо больший ущерб, и назвал их действия «палкой о двух концах».

«Беспрецедентные санкции Запада, введенные под предводительством США в отношении России, сравнивали с экономическим оружием массового уничтожения, которое в конечном итоге разрушит российскую экономику. На самом деле санкции подобны палке о двух концах: они наносят урон России, но также влекут за собой издержки для тех, кто их вводил», — заявил эксперт.

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Он добавил, что Запад оказался в ловушке, при которой из-за вводимых ограничений и продолжающегося усиления кризиса из-за ситуации на Украине повысились цены на сырье и энергоносители, в связи с чем доходы Москвы выросли даже несмотря на сильное сокращение экспорта. Помимо этого внутри поддерживающих антироссийские меры странах усиливаются политические проблемы из-за роста мировых цен, подпитывающих инфляцию, подчеркнул Челлани.

Эксперт отметил, что дальнейшие последствия санкций совершенно непредсказуемы, и, как показывает практика, ведение подобной политики приводит к непредвиденным и нежелательным результатам. По его мнению, санкционная политика плохо работает в отношениях крупных государств.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц оценил возможность отмены антироссийских санкций. По его словам, санкции против России, которые были введены после начала спецоперации на Украине, не могут быть отменены без достижения согласия между Киевом и Москвой.

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Марина Совина
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