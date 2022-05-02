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Телескоп Джеймса Уэбба сфокусировался

НАСА: космический телескоп Джеймса Уэбба завершил выравнивание зеркал

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Выравнивание зеркал космического телескопа Джеймса Уэбба НАСА завершено. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Этот процесс был подразделен на семь этапов, и заключался в фокусировании изображений. Зеркала теперь направляют полученный из космоса свет в каждый из четырех последующих для работы инструментов телескопа. При этом качество изображения и тонкость деталей, которую можно разглядеть на полученных снимках, находятся на пределе современных технических способностей, принимая во внимание размер телескопа.

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На данный момент «Джеймс Уэбб» готов перейти к следующей и заключительной стадии подготовительных работ, которая будет представлять собой ввод в эксплуатацию исследовательских приборов. Этот процесс займет около двух месяцев, а летом начнутся полноценные научные наблюдения.

В апреле космический телескоп НАСА «Джеймс Уэбб» достиг конечной рабочей температуры — он охладился до температуры ниже семи кельвинов (минус 266 градусов по Цельсию).

Елена Апазиди
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