В США заявили о попавшем в ловушку из-за антироссийских санкций Западе

The Hill: Запад оказался в ловушке из-за санкций против России

Страны Запада, в том числе и США, оказались в ловушке из-за санкций, которые они ввели в отношении России из-за начала спецоперации на Украине. Об этом пишет американское издание The Hill.

Как отмечается в материале газеты, хотя ограничения должны были разрушить только российскую экономику, в действительности же они повлекли серьезные издержки и для тех, кто их вводил. «Санкции и конфликт на Украине подняли мировые цены на сырье и энергоносители, помогая России увеличивать доходы от продажи нефти и газа, несмотря на сокращение экспорта», — заявляет The Hill.

Кроме того, по мнению издания, из-за быстрого роста инфляции и сбоев в цепочках поставок западные корпорации рискуют лишиться значительной части прибыли.

Негативным образом сложившаяся ситуация скажется и на простых потребителях по всему миру, считает газета. При этом наиболее ощутимый удар будет нанесен по бедным странам. Так, из-за роста цен на топливо, продукты питания и удобрения уличные протесты, вылившиеся в массовые беспорядки, уже прошли в Перу и Шри-Ланке. В то же время для того, чтобы нынешние санкции причинили серьезный ущерб России, вероятно, потребуются годы.

По мере затягивания конфликта влияние антироссийских санкций на США и их союзников будет только нарастать — в первую очередь это будет выражаться в значительном увеличении стоимости жизни. В результате в западном лагере будут нарастать разногласия, которые в конечном счете заставят его вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным о прекращении конфликта, пишет The Hill.

В апреле колумнист Bloomberg Рэйчел Морисон, ссылаясь на мнения экспертов, заявил, что Европу ждет энергетический шок из-за резкой остановки поставок российского газа и глубокая рецессия.