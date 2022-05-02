В США заявили о попавшем в ловушку из-за антироссийских санкций Западе
Страны Запада, в том числе и США, оказались в ловушке из-за санкций, которые они ввели в отношении России из-за начала спецоперации на Украине. Об этом пишет американское издание The Hill.
Как отмечается в материале газеты, хотя ограничения должны были разрушить только российскую экономику, в действительности же они повлекли серьезные издержки и для тех, кто их вводил. «Санкции и конфликт на Украине подняли мировые цены на сырье и энергоносители, помогая России увеличивать доходы от продажи нефти и газа, несмотря на сокращение экспорта», — заявляет The Hill.
Кроме того, по мнению издания, из-за быстрого роста инфляции и сбоев в цепочках поставок западные корпорации рискуют лишиться значительной части прибыли.
Негативным образом сложившаяся ситуация скажется и на простых потребителях по всему миру, считает газета. При этом наиболее ощутимый удар будет нанесен по бедным странам. Так, из-за роста цен на топливо, продукты питания и удобрения уличные протесты, вылившиеся в массовые беспорядки, уже прошли в Перу и Шри-Ланке. В то же время для того, чтобы нынешние санкции причинили серьезный ущерб России, вероятно, потребуются годы.
По мере затягивания конфликта влияние антироссийских санкций на США и их союзников будет только нарастать — в первую очередь это будет выражаться в значительном увеличении стоимости жизни. В результате в западном лагере будут нарастать разногласия, которые в конечном счете заставят его вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным о прекращении конфликта, пишет The Hill.
В апреле колумнист Bloomberg Рэйчел Морисон, ссылаясь на мнения экспертов, заявил, что Европу ждет энергетический шок из-за резкой остановки поставок российского газа и глубокая рецессия.