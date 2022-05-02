Белый дом прокомментировал возможность поездки Байдена на Украину

Псаки: администрация США не прорабатывает планы визита президента Байдена на Украину

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала возможность поездки президента США Джо Байдена на Украину, заявив, что сейчас американская администрация не прорабатывает планы визита лидера страны. Ее слова приводит ТАСС.

Псаки был задан вопрос о том, стоит ли ожидать визита Байдена в Киев, учитывая, что украинскую столицу ранее уже посетили госсекретарь США Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин, а также спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси.

«Такие планы не находятся в процессе реализации. Конечно же, мы продолжим оценивать [ситуацию]», — пояснила она, добавив, что задача властей США заключается в том, чтобы возобновить работу посольства.

«И я знаю, что президент очень хотел бы посетить Украину, но в настоящий момент нет планов, которые бы находились в процессе реализации», — сказала она.

В конце апреля Джо Байден запросил у Конгресса США беспрецедентные 33 миллиарда долларов для новой помощи Украине. Из всей суммы пакета США планируют выделить порядка 20,4 миллиарда «на дополнительную помощь в военной сфере и сфере безопасности» Украины, а также на укрепление безопасности Европы.