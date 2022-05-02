Сдавшийся в плен украинский военный раскритиковал свое командование

Минобороны РФ опубликовало видео с военным ВСУ, который раскритиковал свое командование

Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ), сдавшийся в плен российским войскам, раскритиковал свое командование. Его видеообращение опубликовано в Telegram-канале Минобороны России.

«У меня нормальных слов к ним нет. 90 человек просто на мясо пустили, нету больше их», — заявил украинский военный. Он также обратился к своим родственникам и пообещал вернуться домой. По словам мужчины, российские военные обращаются с ним хорошо и оказывают ему медпомощь.

Ранее об отношении российских военных к пленным рассказал сдавшийся британский наемник Шон Пиннер. По его словам, хорошее отношение в плену стало для него неожиданностью. «Мне залечили раны, меня напоили и накормили», — поделился он.