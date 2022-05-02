Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Сдавшийся в плен украинский военный раскритиковал свое командование

Минобороны РФ опубликовало видео с военным ВСУ, который раскритиковал свое командование

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ), сдавшийся в плен российским войскам, раскритиковал свое командование. Его видеообращение опубликовано в Telegram-канале Минобороны России.

«У меня нормальных слов к ним нет. 90 человек просто на мясо пустили, нету больше их», — заявил украинский военный. Он также обратился к своим родственникам и пообещал вернуться домой. По словам мужчины, российские военные обращаются с ним хорошо и оказывают ему медпомощь.

Ранее об отношении российских военных к пленным рассказал сдавшийся британский наемник Шон Пиннер. По его словам, хорошее отношение в плену стало для него неожиданностью. «Мне залечили раны, меня напоили и накормили», — поделился он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Лавров высказался о возможном сроке окончания спецоперации на Украине
Сдавшийся в плен украинский военный раскритиковал свое командование
Сотрудница «Азовстали» рассказала о находящемся там генерале из наемников
Большой театр отменил балет «Нуреев» Серебренникова
В Госдуме предупредили о возможной провокации США с химоружием на Украине
Жители Словакии высказались за продолжение поставок нефти и газа из России
Диетолог назвала оптимальный вариант маринада людям с заболеваниями ЖКТ
Зеленский выразил благодарность полку «Азов»
Появились фото «жутких» последствий столкновения Акинфеева с соперником
В портах Украины застряли миллионы тонн зерна
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.