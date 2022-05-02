Захарова осудила российских звезд фразой «без денег патриотизм не расшевелить»

Захарова раскритиковала уехавших из России звезд за молчание в годовщину трагедии в Одессе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале раскритиковала российских звезд, покинувших страну, за умалчивание трагедии в Одессе, которая произошла восемь лет назад 2 мая в Доме Профсоюзов.

Дипломат напомнила, что министерство иностранных дел из года в год говорило о случившемся, ситуация освещалась в новостных программах федеральных каналов. Она задалась вопросом, кто из уехавших во время проведения спецоперации на Украине медийных личностей хоть раз сказал об этом в своих программах или публичных страницах в соцсетях.

Захарова осудила российских звезд фразой «без денег "настоящий патриотизм" не расшевелить», и добавила, что эти люди «резко пугаются», когда Отечество ожидает от них достойного поведения.

«Анджелина Джоли отправилась во Львов. Сопереживать. В ее искренность никто не верит. А кто из наших медийных личностей, светских львиц и общественников всех мастей хотя бы упомянул об Одессе? Или за это рекламные деньги не поднимешь?» — заявила представитель МИД.

30 апреля голливудская актриса Анджелина Джоли приехала в украинский Львов. Известно, что звезда кино занимается вопросами беженцев в ООН. После начала российской спецоперации на Украине Джоли заявила о стремлении оказывать всякое содействие украинцам, покинувшим дома.

Ранее стало известно об отъезде из России ряда знаменитых личностей. Сообщалось, что страну покинули телеведущие Иван Ургант и Ольга Бузова, журналистка Ксения Собчак, актер Леонид Ярмольник, певица Алла Пугачева и другие знаменитости. Все они позже опровергли предположения об эмиграции. Вместе с тем актриса Чулпан Хаматова рассказала, что уехала из России и в ближайшее время не планирует возвращаться. Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил разработать закон, который заблокирует возвращение в Россию «предателям».

