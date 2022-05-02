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Зайцева обратилась к заявившей о стыде из-за суммы призовых на ОИ биатлонистке

Зайцева заявила, что биатлонистка Нигматуллина должна быть благодарна за призовые на ОИ

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева обратилась к биатлонистке Ульяне Нигматуллиной, заявившей о стыде из-за суммы призовых от Удмуртской Республики за выступление на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Ее слова приводит «Чемпионат.com».

«Сколько ты заслужил, столько и получил. Если больше, нужно было регион менять! Плохой жест обсуждать, что тебе дали мало денег», — заявила спортсменка. Она назвала призовые размером в 900 тысяч нормальной суммой и посчитала, что Нигматуллина должна быть благодарной руководству. Зайцева добавила, что биатлонистке нужно лучше работать для большего заработка.

29 апреля Нигматуллина заявила, что за одну медаль Игр в Пекине она получит менее 900 тысяч рублей. Она раскритиковала решение, и подчеркнула, что ей стыдно из-за этого.

На Олимпиаде-2022 Нигматуллина завоевала две медали. В составе сборной России спортсменка стала серебряным призером в женской эстафете, а также бронзовым — в смешанной эстафете.

Анастасия Борисова
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