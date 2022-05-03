Посол оценил влияние санкций против «Алросы» на добычу алмазов

Посол в Анголе Тараров: санкции против «Алросы» не скажутся на совместной добыче алмазов

Посол России в Анголе Владимир Тараров оценил влияние западных санкций против российского производителя алмазов «Алроса». Он заявил, что рестрикции не скажутся на совместной добыче, она будет увеличиваться, передает РИА Новости.

По словам дипломата, алмазная отрасль начала свое развитие в Анголе при участии России, в дальнейшем там возникло местное добывающее предприятие «Катока» (Catoca), его акционером является «Алроса», имея 41 процент акций. Ожидается, что доля будет увеличиваться, как и добыча.

Тараров отметил, что провел беседу с руководством страны, которое контролирует алмазную отрасль. Он отметил, что там благодарны российской компании за поддержку в трудные времена и намерены искать различные варианты сотрудничества, чтобы продолжать инвестиции и решать вопрос с реализацией алмазов.

Посол пояснил, что в разрушенную войной Анголу крупнейшие производители алмазов не хотели вкладывать средства, первой на это отважилась Россия. «Мы на этот шаг пошли потому, что у нас были особые отношения с этой страной. Они это помнят, знают и ценят, и это сейчас отражается на наших отношениях», — подчеркнул он.

Тараров добавил, что алмазы очень востребованы, поэтому есть возможность найти альтернативные рынки сбыта помимо тех стран, которые ввели санкции. В Анголе в свою очередь уверены, что выход с точки зрения продажи и финансовых потоков будет найден.

Ранее американский аналитик Эдан Голан оценил влияние антироссийских санкций против алмазной индустрии. Он отметил, что рестрикции скажутся на всей мировой отрасли. По словам эксперта, исключение с мирового рынка продукции, добываемой российской «Алросой», нанесет ущерб не только самой компании, но и другим по всему миру, поскольку ее вклад незаменим.

