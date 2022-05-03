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Мануальный терапевт предостерег россиян от чрезмерного увлечения «агрофитнесом»

Мануальный терапевт Кабычкин назвал причиной боли в спине воспаления и «агрофитнес»

Фото: Nikolay Gyngazov/ Globallookpress.com

Мануальный терапевт, заслуженный врач России Андрей Кабычкин назвал основные причины боли в спине и предостерег россиян от чрезмерного увлечения «агрофитнесом» весной. Его слова приводит радио Sputnik.

«Самое страшное в первые майские дни — "агрофитнес". Люди, которые зимой отдыхали, вдруг стремятся совершать трудовые подвиги на своих дачах, садовых участках, поскольку дней не так много. Это вредно для нашего организма», — заявил эксперт, добавив, что такие «упражнения» могут провоцировать болевой синдром и обострение хронических заболеваний.

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Кабычкин отметил, что причиной «стреляющей» боли в грудном или поясничном отделе позвоночника также может стать воспаление, которое провоцируется резкими перепадами температур. Он уточнил, что связки не выдерживают нестабильной весенней погоды и отвечают рефлекторными сокращениями и спазмами.

Врач напомнил, что боль является физиологической реакцией организма, для ее купирования существуют противовоспалительные мази и препараты, например, пластыри с анестетиками. Если же запустить ситуацию, болевой синдром может стать хроническим, предупредил мануальный терапевт.

Если боль не проходит более трех дней, несмотря на прием лекарств, причиняет неудобства или затрудняет движения, это повод обратиться к специалистам, заключил Кабычкин.

Ранее терапевт Оксана Хамицева назвала россиянам основные причины появления у людей головной боли. Она отметила неврологические проблемы, такие как цереброваскулярная болезнь, шейный остеохондроз, мигрени и другие, а также кардиологические проблемы, а именно повышение давления, скачки внутричерепного давления, аритмии. Боли могут возникать из-за эндокринологических проблем, пояснила специалист.

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Марина Совина
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