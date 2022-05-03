Чехия заморозила имущество комбината из-за возможной связи с Россией

Чехия заморозила активы комбината Vitkovice Steel из-за возможной связи с Россией

Имущество одного из крупнейших чешских металлургических комбинатов Vitkovice Steel, расположенного в городе Острава, заморожено из-за возможной связи ее владельцев с Россией. Об этом со ссылкой на комментарий представителя Министерства финансов республики Михаэлы Лагроновой сообщает ТАСС.

По ее словам, сам комбинат может продолжать работать, платить сотрудникам, рассчитываться по контрактам, но только не выводить средства за рубеж, не направлять прибыль на счета владельцев и не распродавать доли из своего пакета акций.

Чехия усилила контроль за Vitkovice Steel после того, как Финансовое аналитическое управление выяснило, что реальными владельцами предприятия являются лица из санкционного списка. Заморозка активов позволит избежать нарушений.

Представители комбината отрицают связь своих руководителей с кем-либо, кто включен в санкционные списки. По их словам, владельцами являются пять человек, проживающих на Кипре, при этом все они — выходцы из бывших республик Советского Союза и не связаны с Россией. Никакие конкретные имена ни с той, ни с другой стороны не прозвучали.

В настоящее время Евросоюз готовит шестой пакет санкций в отношении России из-за действий ее армии на территории Украины. По данным Bloomberg, в него может войти полное эмбарго на покупку российской нефти к концу 2022 года, а также отключение ряда банков России и Белоруссии от SWIFT.