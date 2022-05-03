Премьер Дании призвала Индию повлиять на Россию

Премьер Дании призвала индийского коллегу Моди повлиять на Россию в конфликте с Украиной

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен на совместной пресс-конференции с индийским коллегой Нарендрой Моди призвала его оказать влияние на Россию в конфликте с Украиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Ritzaus Bureau.

«Я надеюсь, что Индия окажет влияние на Россию в этой дискуссии», — сказала Фредериксен.

Моди, в свою очередь, призвал к немедленному прекращению огня, а также к переходу к диалогу и дипломатии для решения проблемы.

В конце марта глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уже обращался к Индии с просьбой использовать свое влияние на Россию для прекращения спецоперации, а также стать посредником в переговорах. Он напомнил, что Украина — «надежный потребитель индийской продукции», а также один из «гарантов продовольственной безопасности страны».