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Премьер Дании призвала Индию повлиять на Россию

Премьер Дании призвала индийского коллегу Моди повлиять на Россию в конфликте с Украиной

Фото: Philip Davali / Reuters

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен на совместной пресс-конференции с индийским коллегой Нарендрой Моди призвала его оказать влияние на Россию в конфликте с Украиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Ritzaus Bureau.

«Я надеюсь, что Индия окажет влияние на Россию в этой дискуссии», — сказала Фредериксен.

Моди, в свою очередь, призвал к немедленному прекращению огня, а также к переходу к диалогу и дипломатии для решения проблемы.

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В конце марта глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уже обращался к Индии с просьбой использовать свое влияние на Россию для прекращения спецоперации, а также стать посредником в переговорах. Он напомнил, что Украина — «надежный потребитель индийской продукции», а также один из «гарантов продовольственной безопасности страны».

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Сергей Истомин
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