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Премьер Италии Драги раскритиковал Лаврова за слова о Гитлере и евреях

Премьер-министр Италии Драги раскритиковал Лаврова за слова о еврейских корнях Гитлера

Фото: Antonio Masiello / Getty Images

Премьер-министр Италии Марио Драги подверг критике министра иностранных дел России Сергея Лаврова за высказывания в интервью итальянскому телеканалу «Rete-4». Слова итальянского премьера приводит ТАСС.

«Наша страна позволяет свободно выражать свои мнения, даже если они явно ложные и ошибочные. Я считаю, то, что сказал министр Лавров, является ошибочным. А что касается упоминания [фюрера Третьего рейха Адольфа] Гитлера и того факта, что Гитлер был евреем, то это действительно непристойно», — заявил на пресс-конференции Драги.

1 мая Лавров изложил основные позиции России относительно происходящего на Украине и отметил, что украинская сторона при поддержке США отказывается продолжать переговоры. Кроме того, министр указал на еврейские корни президента Украины Зеленского и Гитлера, а также вспомнил еврейскую поговорку про антисемитизм.

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Варвара Кошечкина
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