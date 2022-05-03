Гендиректор «Зенита» отреагировал на отстранение российских клубов от еврокубков

Гендиректор «Зенита» раскритиковал УЕФА за отстранение российских клубов от еврокубков

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев раскритиковал Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) за решение отстранить российские клубы от участия в еврокубках в сезоне-2022/2023. Об этом сообщает «Спорт день за днем».

«Я считаю, что УЕФА присудил себе техническое поражение. Футбольная, спортивная дипломатия должна объединять страны, а не наоборот. Кого они наказали этим решением? Себя? Миллионы наших российских футбольных болельщиков?», — заявил Медведев. Он также добавил, что петербургский клуб в любом случае все преодолеет.

2 мая УЕФА объявил, что российские футбольные клубы будут отстранены от участия в еврокубках в сезоне-2022/2023. Таким образом, отечественные команды не выступят в Лиге чемпионов, Лиге Европы, а также Лиге Конференций.

В следующем сезоне Россию на европейском уровне должны были представить пять клубов. «Зенит» должен был сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов (ЛЧ), серебряный призер Российской премьер-лиги (РПЛ), — в матчах квалификации ЛЧ. Обладатель Кубка России должен был выступить в Лиге Европы, а команды, занявшие третье и четвертое места РПЛ, — в квалификации Лиги конференций.