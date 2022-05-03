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Гендиректор «Зенита» отреагировал на отстранение российских клубов от еврокубков

Гендиректор «Зенита» раскритиковал УЕФА за отстранение российских клубов от еврокубков
Александр Медведев

Александр Медведев. Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев раскритиковал Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) за решение отстранить российские клубы от участия в еврокубках в сезоне-2022/2023. Об этом сообщает «Спорт день за днем».

«Я считаю, что УЕФА присудил себе техническое поражение. Футбольная, спортивная дипломатия должна объединять страны, а не наоборот. Кого они наказали этим решением? Себя? Миллионы наших российских футбольных болельщиков?», — заявил Медведев. Он также добавил, что петербургский клуб в любом случае все преодолеет.

2 мая УЕФА объявил, что российские футбольные клубы будут отстранены от участия в еврокубках в сезоне-2022/2023. Таким образом, отечественные команды не выступят в Лиге чемпионов, Лиге Европы, а также Лиге Конференций.

В следующем сезоне Россию на европейском уровне должны были представить пять клубов. «Зенит» должен был сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов (ЛЧ), серебряный призер Российской премьер-лиги (РПЛ), — в матчах квалификации ЛЧ. Обладатель Кубка России должен был выступить в Лиге Европы, а команды, занявшие третье и четвертое места РПЛ, — в квалификации Лиги конференций.

Алексей Гусев
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