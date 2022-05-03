В США заявили о нарастании вероятности столкновения великих держав

Генерал ВС США Милли заявил о росте вероятности столкновения великих держав

Мир вступает в эпоху большей нестабильности, а вероятность столкновения между великими державами не уменьшается, а растет. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли, передает РИА Новости.

По словам Милли, сегодня США приходится противостоять двум державам: России и Китаю, каждая из которых преследует цель «фундаментально изменить основанный на правилах мировой порядок».

Говоря о событиях на Украине, Милли заявил, что это крупнейшая угроза безопасности Европы и, возможно, всему миру, за более чем 40 лет его карьеры.

В апреле Милли заявил, что США в любом случае не предотвратили бы специальную военную операцию России на Украине, так как для этого понадобилось бы прямое военное вмешательство Вашингтона, что грозило бы вооруженным конфликтом. Он также предположил, что конфликт будет «измеряться годами».

24 февраля Россия начала военную спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что это было сделано по просьбе признанных ранее независимыми Донецкой и Луганской народных республик. Он добавил, что цель операции — демилитаризация и денацификация Украины.