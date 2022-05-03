Блинкен представит обновленную политику США в отношении Китая

Госсекретарь Блинкен 5 мая представит обновленную политику США в отношении Китая

Госсекретарь США Энтони Блинкен представит обновленную политику Вашингтона в отношении Китая. Об этом сообщает Politico.

Согласно уведомлению Госдепартамента, в четверг 5 мая, в 18:00 по мск Азиатское общество примет госсекретаря, который выступит с речью, в которой изложит новые положения политики американской администрации в отношении Пекина.

По данным американского издания, выступление Байдена будет представлять из себя общий обзор стратегии США. Ожидается, что полный текст, как и детали речи публиковаться не будут.

Ранее председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что мир вступает в эпоху большей нестабильности, а вероятность столкновения между великими державами не уменьшается, а растет. По словам Милли, сегодня США приходится противостоять двум державам: России и Китаю, каждая из которых преследует цель «фундаментально изменить основанный на правилах мировой порядок».

