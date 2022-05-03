Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Блинкен представит обновленную политику США в отношении Китая

Госсекретарь Блинкен 5 мая представит обновленную политику США в отношении Китая
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Pool / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен представит обновленную политику Вашингтона в отношении Китая. Об этом сообщает Politico.

Согласно уведомлению Госдепартамента, в четверг 5 мая, в 18:00 по мск Азиатское общество примет госсекретаря, который выступит с речью, в которой изложит новые положения политики американской администрации в отношении Пекина.

По данным американского издания, выступление Байдена будет представлять из себя общий обзор стратегии США. Ожидается, что полный текст, как и детали речи публиковаться не будут.

Ранее председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что мир вступает в эпоху большей нестабильности, а вероятность столкновения между великими державами не уменьшается, а растет. По словам Милли, сегодня США приходится противостоять двум державам: России и Китаю, каждая из которых преследует цель «фундаментально изменить основанный на правилах мировой порядок».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Байден назвал кризис на Украине «поворотным пунктом в истории»
Кадыров назвал число мирных жителей и раненых под «Азовсталью»
Найден зуб крупнейшей хищной морской рептилии
Московский фитнес-тренер отметил любовь иностранцев к спорту
Зеленский усомнился в успехе мирных переговоров с Россией
Трехдневная рабочая неделя началась в России
Кадыров обратился к скрывающемуся на «Азовстали» командиру националистов
Самое масштабное за десятилетие ДТП произошло под Ровно на Украине
Байден снова оговорился и рассказал о поставках Javelin в Россию
Блинкен представит обновленную политику США в отношении Китая
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.