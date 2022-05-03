Названа возможная причина смертельного пожара в Подмосковье

ТАСС: причиной пожара в Мытищах могло стать неосторожное обращение с огнем

Возможной причиной пожара в подмосковных Мытищах могло стать неосторожное обращение с огнем, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Агентству уточнили, что эта версия сейчас изучается. Прокуратура Московской области начала проверку, которая установит причины возгорания.

Смертельный пожар в многоквартирном доме в Мытищах произошел днем 3 мая. В результате три человека погибли, еще 15 человек отравились угарным газом. По информации издания «Подъем», один из трех погибших разбился, пытаясь спрыгнуть с четвертого этажа, еще двое задохнулись в лифте.