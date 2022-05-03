В российском городе три человека погибли из-за пожара в многоэтажке

В подмосковных Мытищах из-за пожара в жилом доме погибли три человека

Из-за пожара, вспыхнувшего в многоэтажном жилом доме в подмосковных Мытищах, погибли три человека. Об этом сообщили в Telegram-канале Прокуратуры Московской области.

В ведомстве сообщили, что из-за инцидента была начата проверка, которая установит причины произошедшего.

Издание «Подъем» в своем Telegram-канале сообщает, что в результате возгорания 15 человек отравились угарным газом. По информации издания, один из трех погибших разбился, пытаясь спрыгнуть с четвертого этажа, еще двое задохнулись в лифте.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале заявил, что жителям дома потребовалась эвакуация. Он дал распоряжение медицинским службам проконтролировать оказание помощи местным жителям.

Ранее в Свердловской области из-за пожара в жилом доме погибли двое детей и мужчина в возрасте 46 лет.