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В Британии призвали страну выйти из НАТО после конфликта на Украине

Партия зеленых призвала Великобританию выйти из НАТО после окончания конфликта на Украине
Adrian Ramsay

Adrian Ramsay. Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Сопредседатель британской партии «Зеленые» Адриана Рамзи заявил, что Великобритания должна выйти из НАТО после окончания конфликта на Украине. Его слова приводит телеканал Sky News.

«Выход Британии из НАТО остается нашей долгосрочной политикой, потому что мы хотели бы, чтобы больше внимания уделялось миротворческим институтам», — уточнил Рамзи.

При этом политик подчеркнул, что из-за событий на Украине покидать альянс немедленно не стоит. По его мнению, Британия должна способствовать скорейшему завершению конфликта, а премьер-министр Борис Джонсон должен добиться того, чтобы Москва и Киев сели за стол переговоров.

Также Рамзи потребовал усилить экономическое давление на Россию и сократить зависимость европейских стран от российских энергоносителей.

Ранее сообщалось, что Великобритания выделит Украине дополнительную финансовую помощь в размере 300 млн фунтов стерлингов.

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Варвара Кошечкина
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