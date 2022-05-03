Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Врач рассказала о постковидной реабилитации для пожилых

Гериатр Ткачева: программы реабилитации пожилых после COVID-19 должны быть более мягкими

Фото: Pixabay

Главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева в беседе с ТАСС рассказала, что должна включать в себя программа реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции для пожилых людей.

«Когнитивный тренинг и разные специально разработанные упражнения должны быть включены в программу реабилитации, потому что у пожилых очень страдает память после ковида. Для них три блока получается, реабилитация более комплексная должна быть. То есть для молодых в большей степени физическая все-таки реабилитация, а для пожилых — физическая, социальная и когнитивная», — заявила врач.

Кроме того она подчеркнула, что в ряде случаев пожилым людям, переболевшим COVID-19, необходима помощь психолога, поскольку у них может начаться постковидная депрессия или наблюдаться нарушение сна. Сами программы реабилитации для пожилых должны быть более мягкими и постепенными, заключила специалист.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков назвал условие для очередного всплеска заболеваемости COVID-19 в России. По словам специалиста, подъем заболеваемости возможен только в случае появления нового штамма вируса.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Зеленский заверил в отсутствии военных операций Украины на территории России
Названы сроки рассмотрения нового пакета помощи США Украине
Россияне вспомнили любимый в советское время напиток
Врач рассказала о постковидной реабилитации для пожилых
Российский посол обвинил Запад в давлении на страны Африки
Байден выступит с заявлением по Украине на заводе по производству Javelin
В Пентагоне ответили на вопрос о связи поставок артиллерии на Тайвань и Украину
Женщина-пилот перечислила поводы посетить фестиваль «Небо: теория и практика»
Бывший боевик рассказал об убивавшем раненых ополченцев докторе «Айдара»
Назван улучшающий работу печени продукт
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.