Шольц заявил о готовности Германии отказаться от российского угля

Канцлер ФРГ Шольц заявил о готовности ускорить отказ Германии от российского газа

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ может отказаться от российского угля уже к осени. Его цитирует РИА Новости.

По словам канцлера, Берлин готовился к сокращению зависимости от российских энергоресурсов еще до начала спецоперации России на Украине — в декабре. «Мы едины в том, что мы хотим стать независимыми от импорта ископаемых ресурсов, мы также знаем, что это продлится с разной продолжительностью в отдельных странах, в зависимости от масштаба зависимости», — заявил он.

Шольц добавил, что Берлин делает все возможное для отказа от импорта российской нефти. Помимо этого, ФРГ находится в поиске альтернативных Москве поставщиков газа. К 2045 году, по его словам, Германия должна стать климатически нейтральной.

Ранее Шольц рассказал о решении страны отказаться от поставок газа из России в более короткие сроки. Он заявил, что было найдено решение, которое позволит «невероятно сильно» ускорить этот процесс. По словам Шольца, для достижения намеченных целей необходимо расширить ту инфраструктуру, которая имеется на сегодняшний день, а также использовать плавучие терминалы, которые будут заниматься приемом сжиженного газа.