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Германия решила ускорить отказ от российского газа

Канцлер Германии Шольц заявил, что страна сильно ускорит отказ от российского газа
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Michael Kappeler / Globallookpress.com

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал о решении страны отказаться от поставок газа из России в более короткие сроки, сообщает ТАСС.

Он заявил, что было найдено решение, которое позволит «невероятно сильно» ускорить этот процесс. По словам Шольца, для достижения намеченных целей необходимо расширить ту инфраструктуру, которая имеется на сегодняшний день, а также использовать плавучие терминалы, которые будут заниматься приемом сжиженного газа.

Ранее греческий министр охраны окружающей среды и энергетики Костас Скрекас рассказал, что европейским странам нужно отказываться от российских ископаемых видов топлива, однако делать это постепенно, пользуясь продуманной стратегией. По его словам, решения ЕС ставят под угрозу поставки природного газа в Европу.

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Марина Совина
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