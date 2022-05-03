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В ФРГ допустили подорожание отопления до уровня двухмесячной арендной платы

Spiegel: жилищные компании не могут гарантировать немцам тепло в квартирах следующей зимой

Фото: Pexels.com

Генеральный директор крупнейшей жилищной компании в Германии Рольф Бух (Rolf Buch) заявил, что не может гарантировать своим клиентам тепло в квартирах следующей зимой, он рассказал об этом немецкой газете Spiegel.

Бизнесмен предупредил, что часть немцев столкнется со значительным подорожанием отопления в домах. «Для некоторых съемщиков жилья расходы на отопление могут достигнуть суммы, равной двухмесячной арендной платы», — допустил он. Эксперт выразил обеспокоенность энергетическим кризисом из-за ситуации на Украине. По его оценкам, из-за обстановки на Украине в Европе грядет волна подорожаний.

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Бух напомнил, что согласно заявлениям властей, в случае возникновения дефицита газоснабжения частные потребители якобы будут отключены в последнюю очередь. «Но пока неясно в деталях, что произойдет, если, например, давление и уровень в сети упадут. Мы уже обеспокоены», — объяснил он. Специалист добавил, что ФРГ не скоро сможет отказаться от российского газа.

В апреле большинство жителей Германии высказались против введения Европейским союзом (ЕС) эмбарго на поставки ресурсов из России. 57 процентов из них высказались против запрета на поставки газа и нефти из России.

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Марина Совина
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