Стало известно мнение немцев по поводу эмбарго на поставки ресурсов из России

Большинство жителей Германии высказались против эмбарго на поставки ресурсов из России

Большинство жителей Германии высказались против введения Европейским союзом (ЕС) эмбарго на поставки ресурсов из России. Об этом стало известно из результатов опроса, проведенного Институтом демоскопии (Алленсбах) для немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В опросе приняли участие 1075 человек. 57 процентов из них высказались против запрета на поставки газа и нефти из России. Поддержали подобные ограничения 30 процентов опрошенных. При этом социологи выясняли, что немцы уже ощущают на себе последствия антироссийских санкций.

На бюджет 68 процентов участников опроса серьезно повлияло повышение цен на отопление, финансовые трудности из-за роста цен на топливо начались у 51 процента. В результате 47 процентов опрошенных стали меньше отапливать свои дома, а 37 процентов заявили, что им пришлось реже использовать автомобили. 54 процента обратили внимание на рост стоимости потребительских товаров.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил против эмбарго Европейского союза на поставки газа из России. По его словам, Австрию в вопросе сохранения поставок газа из России также поддерживают Венгрия, Германия и Болгария. Нехаммер отметил, что Вена не против введения новых санкций против России, однако считает, что рестрикции должны вредить Москве, а не ЕС.