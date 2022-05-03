США и Южная Корея запланировали регулярные совместные учения

Yonhap сообщило о планах США и Южной Кореи провести совместные учения

США и Южная Корея планируют начать регулярные совместные учения военно-воздушных сил, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на источники.

В публикации говорится, что двухнедельные тренировки пройдут «в том же масштабе, что и прошлые учения». Ожидается, что они стартуют 9 мая, за день до инаугурации избранного президента Южной Кореи Юн Сок Еля. Других данных о маневрах, а также участвующих в них солдатах, технике не приводится.

По данным издания, учения представляют собой сокращенную версию других, более крупных маневров Max Thunder, которые раньше проводили обе страны. В них задействовали большое количество военнослужащих и авиации.

Военные объяснили, что необходимость учений вызвана растущей ядерной угрозой со стороны Северной Кореи. Агентство напомнило о нескольких пусках баллистических ракет КНДР в 2022 году.

В апреле лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал «превентивно сдерживать» вражескую ядерную угрозу. Он пожелал КНДР сохранять «абсолютное преимущество» в армии и «непрерывно улучшать» ее.