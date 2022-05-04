Трехдневная рабочая неделя началась в России

В России началась трехдневная рабочая неделя, выходные продлятся 4 дня в связи с 9 мая

В России началась трехдневная рабочая неделя, которая закончится длинными выходными. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что после короткой рабочей недели выходные продлятся четыре дня в связи с празднованием 9 мая Дня Победы.

Ранее Роструд напомнил россиянам о выходных в мае. Длинные выходные ожидаются в связи с празднованием 1 мая — Дня весны и труда, а также 9 мая — Дня Победы.

Нерабочие праздничные дни не могут стать причиной для снижения зарплаты получающим оклад работникам. В случае, если оклад работнику не установлен, за нерабочие праздничные дни, в которые он не работал, выплачивается дополнительное вознаграждение. Размер выплаты устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом.