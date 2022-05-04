Российский техникум заказал партию алкоголя в «учебных целях»

В Красноярске техникум гостеприимства заказал более 100 бутылок алкоголя в «учебных целях»

Красноярский техникум индустрии гостеприимства и сервиса разместил на портале госзакупок заказ на крупную партию алкогольной продукции. Потребность в более чем 100 бутылках алкоголя в техникуме объяснили «учебными целями».

Согласно документам, техникуму требовались 26 бутылок виски, 38 бутылок шампанского, 25 бутылок «прочих» алкогольных напитков, десять бутылок водки и лишь одна бутылка коньяка. Виски, бренди, ликеры и коньяк техникум заказал из-за рубежа, а водку и вино — из России.

Договор был опубликован 11 апреля, информации о его исполнении пока нет.

Среди специальностей, которые можно получить в техникуме, есть направление «официант, бармен». В техникуме действует мастерские «бар» и «банкетный зал». Барменская ассоциация России является стратегическим партнером учебного заведения.

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