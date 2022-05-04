Газ в США рекордно подорожал

Цены на газ в США на торгах 3 мая выросли до рекордной отметки за 14 лет

Цены на природный газ в США 3 мая поставили рекорд почти за 14 лет. Стоимость фьючерсов доходила до отметки в 8,169 доллара за миллион британских термических единиц (MMBTU) — примерно 290 долларов за тысячу кубометров, следует из данных торгов.

Позже стоимость скорректировалась, однако 4 мая к моменту написания материала газ снова дорожает к уровню закрытия предыдущего дня (8,071 доллара, плюс 1,5 процента).

Как отмечает CNBС, рекорд отмечается на фоне энергетического кризиса, последовавшего за началом российской военной операции.

По мнению старшего вице-президента OTC Global Holdings Кэмпбелл Фолнкера, рост обусловлен реакцией на более жесткую ситуацию на рынке, в том числе вероятное введение очередного пакет европейских санкций, которые могут коснуться и энергоносителей. Давит на цены и снижение добычи в США, а также сравнительно низкий уровень заполненности хранилищ.

Стоимость газа в Европе на торгах 4 мая колеблется вокруг отметки в 1180 долларов за тысячу кубометров (рост в более чем семь процентов).

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее сообщила, что Брюсссель планирует полностью запретить импорт нефти из России ради усиления давления на Москву. Полное содержание шестого пакета санкций должны объявить позже в течение 4 мая.