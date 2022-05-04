Личная медсестра Эмбер Херд рассказала о наркотической зависимости актрисы

Медсестра Эмбер Херд рассказала о ее наркотической зависимости и зависти Джонни Деппу

Личная медсестра 36-летней американской актрисы Эмбер Херд рассказала о том, что артистка страдала от наркотической зависимости. Об этом сообщает Insider.

На очередном судебном заседании по делу о клевете в отношении актера Джонни Деппа со стороны его бывшей супруги, актрисы Эмбер Херд, выступила бывшая личная медсестра последней. По словам Эрин Фалати, артистка употребляла запрещенные вещества и алкоголь.

«Мисс Херд сама рассказала о том, что у нее есть зависимость. В семейном анамнезе также присутствуют случаи злоупотребления психоактивными веществами», — сообщается в документе, предоставленном медицинским работником.

Помимо этого, в протоколе также есть собственное признание Херд медсестре в том, что она употребляла МДМА и галлюциногенными грибами в компании «известного знакомого мужчины». Согласно заметкам Фалати, после этого актриса находилась в состоянии наркотического опьянения более суток.

Бывшая личная медсестра артистки также поведала о ненависти Херд по отношению к Джонни Деппу: «Она нервничала из-за того, что оставалась одна, пока он был на съемках. Ее беспокоил тот факт, что он более успешен, а еще она ревновала».

Ранее у Эмбер Херд выявили посттравматическое расстройство из-за Джонни Деппа.