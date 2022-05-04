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У Эмбер Херд выявили посттравматическое расстройство из-за Джонни Деппа

У актрисы Эмбер Херд диагностировали посттравматическое расстройство из-за Джонни Деппа

Фото: Jim Watson / Reuters

Судебный и клинический психолог Дон Хьюз поставила американской актрисе Эмбер Херд диагноз «посттравматическое расстройство». Об этом сообщает Sky News.

Хьюз наблюдала за артисткой в течение 29 часов, провела ряд тестов, а также беседовала с ее матерью и другими врачами. Специалистка отметила, что выявленное у Херд расстройство связано с насилием со стороны ее бывшего мужа, актера Джонни Деппа. Хьюз добавила, что не согласна с методами и выводами психолога Шеннон Карри, которую нанял Депп. Ранее Карри заявила, что экс-супруга Деппа страдает пограничным расстройством личности и истерическим расстройством личности.

Специалистка подчеркнула, что Депп действительно применял «серьезные акты насилия» по отношению к Херд. Психолог добавила, что актриса в детстве подвергалась жестокому обращению со стороны своего отца, у которого были вспышки агрессии.

Последние несколько недель в Вирджинии (США) проходят судебные разбирательства по делу о клевете Эмбер Херд в сторону Джонни Деппа. На одном из недавних заседаний охранник звезды «Пиратов Карибского моря» заявил, что видел на лице Деппа следы избиения, а также продемонстрировал фото с актером, доказывающее домашнее насилие со стороны Херд.

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Сергей Равин
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