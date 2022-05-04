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Около 400 авиамаршрутов по России включили в программу субсидий

Около 400 маршрутов включено в программу субсидирования авиаперевозок на 2022 год

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В Росавиации заявили, что в программу субсидирования региональных авиаперевозок на 2022 год включено около 400 маршрутов по России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

На реализацию программы выделят 9,1 миллиарда рублей из федерального бюджета, в ней примут участие 19 авиакомпаний.

По данным Росавиации, в первом квартале 2022 года льготной перевозкой воспользовались более 715 тысяч пассажиров. «Программа субсидирования региональных воздушных перевозок направлена на повышение уровня доступности авиаперевозок, связанность регионов и развитие внутрироссийских авиаперевозок», — отметили в ведомстве.

Ранее, в апреле, Росавиация назвала дату получения российскими авиакомпаниями первых субсидий на компенсацию возврата авиабилетов пассажирам. Так, ведомство планирует провести три раунда отбора на получение субсидий: в мае, августе и ноябре. Первые выплаты должны состояться в июне 2022 года.

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Мария Гейн
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