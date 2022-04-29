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Названа дата получения российскими авиакомпаниями первых субсидий

Росавиация: авиакомпании получат первые субсидии на компенсацию возврата билетов в июне

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Росавиации назвали дату получения российскими авиакомпаниями первых субсидий на компенсацию возврата авиабилетов пассажирам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

Так, всего планируется провести три раунда отборов на получение субсидий: в мае, августе и ноябре. Первые выплаты должны состояться в июне 2022 года. Общий объем субсидирования составит 19,5 миллиарда рублей.

«Субсидии предоставляются с целью поддержания финансовой устойчивости авиакомпаний, в том числе обеспечения безопасности полетов и поддержания летной годности воздушных судов», — добавили в Росавиации.

Ранее в апреле правительство России утвердило порядок выдачи субсидий российским авиакомпаниям на фоне введенных против них санкций. Объем выплат для каждого перевозчика будет рассчитываться по специальной формуле. В ней учитывается ставка компенсации на внутренних рейсах из расчета 1,11 рубля на пассажиро-километр.

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Мария Гейн
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