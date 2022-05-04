Задушившего бабушку россиянина отправили в колонию на 15 лет

В Иркутске 37-летнего мужчину осудили на 15 лет за убийство 80-летней бабушки и кражу

В Иркутске 37-летнего россиянина осудили на 15 лет за убийство 80-летней пенсионерки и кражу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным следствия, подсудимый жил в квартире вместе с бабушкой, которая из-за возраста и болезни не могла ходить. В конце мая 2020 года он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из личной неприязни задушил пожилую женщину.

Злоумышленника задержали по горячим следам. В ходе следствия выяснилось, что фигурант был причастен к еще одному преступлению: на остановке «Мельниковский рынок» он воспользовался чужим телефоном и перевел деньги потерпевшей на свой счет.

Ранее стало известно, что в Новосибирской области местный житель сдал следователям 61-летнюю бабушку, которая 10 лет назад совершила убийство мужа.