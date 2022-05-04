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В США продадут взорванный радикалами дом

Реконструированный после взрыва бомбы дом в Нью-Йорке выставили на продажу за $19 млн

Фото: REALTORS

В США предложили купить со скидкой дом, реконструированный после взрыва бомбы. Недвижимость в жилом районе Нью-Йорка Гринвич Виллидж продается за 19 миллионов долларов, уточняет New York Post.

В 1970 году участники радикального левого сообщества против расизма и американского империализма Weather Underground случайно подорвали находившуюся в подвале здания бомбу из-за ошибки с проводами. Взрыв убил трех человек и разрушил фасад дома, что позже привело к сносу и реконструкции постройки.

Сейчас экстерьер недвижимости отличается от соседних таунхаусов необычным треугольным фасадом, напоминающим разворот книги. Дом реконструировали в 1978 году по задумке архитектора Хью Харди. Поменялся не только фасад, но и планировка — теперь помещения в таунхаусе двухуровневые, всего в нем десять этажей. Внутри жилья площадью 557 квадратных метров три спальни, кухня открытого плана, столовая со стеклянной стеной с видом на сад, гостиная и прачечная.

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Жилье не впервые выставляют на продажу — в 2019 году его предлагали купить за 21 миллион долларов, а в 2020-м — за 19,9 миллиона. Сейчас домом владеет основатель компании недвижимости WeWork Мигель Маккелви, который приобрел его в 2015 году за 12 миллионов долларов.

В январе в США выставили на продажу дом на месте убийств секты Чарльза Мэнсона за 85 миллионов долларов. В 1969 году на этом участке погибли актриса Шэрон Тейт и ее близкие. Впоследствии их жилье снесли, а на его месте построили новый особняк, который в 2007 году приобрел сценарист и создатель сериала «Полный дом» Джефф Франклин за шесть миллионов долларов.

Александра Качан
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