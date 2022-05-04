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Шойгу назвал законными целями транспорты с оружием НАТО на Украине

Шойгу напомнил о законности атак российской армии на транспорт НАТО с оружием для ВСУ

Фото: Globallookpress.com

Транспорт, доставляющий из стран НАТО оружие для Вооруженных сил Украины (ВСУ), является законными целями для российских войск. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании, передает ТАСС.

По его словам, Россия имеет полное право уничтожать любые транспортные объекты Североатлантического альянса, доставляющие на Украину не только оружие и амуницию, но и любые материальные средства, которые идут на нужды ВСУ.

Ранее в Министерстве обороны рассказали об уничтожении на Украине шести тяговых железнодорожных подстанций. По данным ведомства, они использовались для переброски поступающих из стран НАТО вооружений для группировки ВСУ на Донбассе.

Во вторник, 3 мая, правительство Германии объявило о поставке на Украину самоходных артиллеристских установок Panzerhaubitze 2000. Это решение было принято вопреки рекомендациям бундесвера.

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Роман Кирьянов
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